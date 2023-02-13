Досягає відстані, на якій вороги тримають кораблі в Чорному морі: що змінить далекобійна зброя
Україна неодноразово заявляла про необхідність передачі нам далекобійної зброї, яка необхідна, щоб атакувати ворога на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, це б змінило ситуацію в Чорному морі.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк 13 лютого розповіла в ефірі телемарафону, що змінить зброя дальністю 150 – 180 кілометрів. Зокрема, речниця запевнила, що Україна вже готується до цього.
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Що змінить далекобійна зброя у Чорному морі
Наталія Гуманюк пояснила, що Україна відпрацьовує запобіжні заходи, які ворог намагається розвивати у цьому напрямку. Зокрема, за минулу добу наша авіація пошкодила декілька об'єктів протиповітряної оборони росіян на Правобережжі. Адже окупанти також готуються до того, що у нас буде потужна далекобійна зброя.
Окрім того, ми говоримо про дальність, яку буде дозволяти (зброя – 24 Канал) – 150 – 180 кілометрів. Це якраз та відстань, на якій зараз переховується корабельне угруповання ворога,
– заявила Наталія Гуменюк.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня також розповіла, що не тільки на цю зброю робиться ставка. Адже:
- ЗСУ відстежують маневри ворога;
- розуміють, що росіяни переміщуються все тісніше до російського узбережжя Чорного моря.
За словами Наталії Гуменюк, такі дії ворога свідчать про те, що окупанти усвідомлюють – не тільки така далекобійна зброя, а й багато іншої нової зброї дуже скоро застосують проти них.
Далекобійна зброя для ЗСУ: коротко
- Володимир Зеленський після візиту у Велику Британію заявив, що Україна наблизилась до рішення про далекобійну зброю. Президент України заявив, що не розповість подробиць, щоб Росія перебувала у невідомості.
- Згодом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна отримає у 2023 році та авіацію, і далекобійну артилерію.
- Варто зауважити, що крилаті бомби GLSDB від США, які увійшли у новий пакет військової допомоги Україні, дозволять українським військовим діставати окупантів на відстані у 150 кілометрів.
- Проте Михайло Подоляк заявив, що нам потрібна зброя, для ураження цілей на відстані 200, 300 і більше кілометрів та авіація. Саме тому зараз тривають активні переговори щодо цього.