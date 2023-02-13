Досягає відстані, на якій вороги тримають кораблі в Чорному морі: що змінить далекобійна зброя

Україна неодноразово заявляла про необхідність передачі нам далекобійної зброї, яка необхідна, щоб атакувати ворога на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, це б змінило ситуацію в Чорному морі.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк 13 лютого розповіла в ефірі телемарафону, що змінить зброя дальністю 150 – 180 кілометрів. Зокрема, речниця запевнила, що Україна вже готується до цього.

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Що змінить далекобійна зброя у Чорному морі

Наталія Гуманюк пояснила, що Україна відпрацьовує запобіжні заходи, які ворог намагається розвивати у цьому напрямку. Зокрема, за минулу добу наша авіація пошкодила декілька об'єктів протиповітряної оборони росіян на Правобережжі. Адже окупанти також готуються до того, що у нас буде потужна далекобійна зброя.

Окрім того, ми говоримо про дальність, яку буде дозволяти (зброя – 24 Канал) – 150 – 180 кілометрів. Це якраз та відстань, на якій зараз переховується корабельне угруповання ворога,

– заявила Наталія Гуменюк.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня також розповіла, що не тільки на цю зброю робиться ставка. Адже:

ЗСУ відстежують маневри ворога;

розуміють, що росіяни переміщуються все тісніше до російського узбережжя Чорного моря.

За словами Наталії Гуменюк, такі дії ворога свідчать про те, що окупанти усвідомлюють – не тільки така далекобійна зброя, а й багато іншої нової зброї дуже скоро застосують проти них.

Далекобійна зброя для ЗСУ: коротко