Зеленський чітко відповів, чи готова Німеччина зняти обмеження на зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що не почув жодних нових сигналів від канцлера ФРН Фрідріха Мерца щодо дозволу на використання німецької зброї по території Росії. За його словами, детальна розмова з новим главою уряду Німеччини ще попереду.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Чи зніме Німеччина обмеження на свою зброю

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого скасування обмежень на використання німецької далекобійної зброї. За словами глави держави, жодних сигналів про зміну позиції Берліна наразі не надходило.

Зеленський зауважив, що має гарні особисті відносини з Фрідріхом Мерцем, утім часу на глибоку розмову під час нещодавнього візиту канцлера до України не було.

Я йому вдячний за зустріч, за приїзд, за цей візит. У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо. Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите, але я жодних змін щодо сигналів не чув,

– сказав президент.

Глава держави також додав, що готовий до відвертої дискусії щодо потреб України на фронті.