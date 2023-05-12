Замінять ATACMS: військовий оглядач детально розповів про ракети Storm Shadow

Напередодні Велика Британія ухвалила рішення про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Фактично, вони можуть замінити американські ATACMS.

Різниця в тому, що Storm Shadow є авіаційним комплексом, а ATACMS – сухопутним. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У чому ключова особливість Storm Shadow

Як відзначив оглядач, Storm Shadow бувають у декількох модифікаціях – з відстанню знищення обєктів до 300 кілометрів або більше. Найімовірніше, ми отримаємо експертну варіацію на 300 кілометрів. Ці ракети мають достатньо потужну бойову частину вагою 150 кілограмів, що дає можливість знищувати укріплені обєкти. Тому росіяни мають хвилюватися за свої командні пункти, пункти управління й стаціонарні штаби.

Ця ракета маж не дуже велику швидкість – менш як 1 000 кілометрів на годину. Вона повільніша, ніж ATACMS, але в неї є комплекс засобів, що дозволяє їй здійснювати політ на наднизькій висоті. Це мінімізує вірогідність перехоплення ворожою ППО,

– акцентує Коваленко.

Вона може летіти, наприклад, на висоті 30 метрів, огинаючи рельєф. Таким чином росіяни можуть її навіть не помітити своїми засобами спостереження.

З огляду на те, що останнім часом російська протиповітряна оборона регулярно демонструвала невідповідність характеристикам і невисоку ефективність, зазначає оглядач, цю ракету російській ППО буде дуже важко збити. Так, вони можуть боротися з нею будь-яким своїм ешелоном малого, середнього та великого радіуса дії – ЗРГК "Панцир-С1", "Тор-М2", С-300 та С-400.

Але питання в тому, чи зможуть вони це зробити. Кожен з цих ешелонів дійсно може перехоплювати ракети такого типу. З іншого боку, спершу її треба відслідкувати, зафіксувати, а також – щоб сама ракета з перехоплення впоралася з цим бойовим завданням,

– стверджує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Річ у тім, що будь-який літаючий об'єкт можна перехопити, якщо є відповідні засоби. Навіть "Кинджал", який буцімто "нє імєєт аналагав", перехопив відповідний засіб – ЗРК Patriot. Свого часу С-300 перехопити їх не могли. Усе залежить від технічних характеристик цих комплексів.

Коваленко про ракети Storm Shadow: дивіться відео

Чи зможе Україна бити по території Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має повне право бити по критичній інфраструктурі та логістиці у Росії. Раніше США відмовилися передавати нам ATACMS, ймовірно, через побоювання ескалації. На думку Коваленка, рішення Великої Британії про постачання українцям Storm Shadow зовсім не означає "зелене світло" на використання далекобійної зброї на території Росії.

"Здійснювати там певні дії – можливо. Але без використання такої високотехнологічної зброї наступального характеру. Тому, я впевнений, ми й отримали ці ракети сьогодні. Ми пообіцяли, що використовуватиме їх винятково по своїй території, знищуючи російських окупантів, а не по території Росії", – підсумував оглядач.

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