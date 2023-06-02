Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Рішення Британії надати Україні крилаті ракети Storm Shadow не лише ініціювало питання поставок НАТО цього типу зброї, а й запустило потужний флешмоб на Заході. Президент США говорить про ATACMS, французи готові передати свої аналоги SCALP-EG, а Німеччина заговорила про свої ракети Taurus. І це справді хороші новини для України.

Наразі офіційної інформації з українського боку немає, є лише розмови про особисте прохання президента Зеленського до канцлера Шольца. Принаймні, так пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Також є стаття у Spiegel. Видання стверджує, що Україна надіслала запит до Німеччини щодо цих ракет, а Бундесвер цей факт підтвердив. 24 Канал традиційно проаналізував найкращі характеристики ракет Taurus.

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Що відомо про передачу Україні ракет Taurus

Публікації в ЗМІ активізували дискусію в Німеччині щодо надання цієї зброї Україні. Зокрема, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер прямо заявив, що Німеччина має виконати прохання Києва, адже має для цього усі можливості.

Якщо і те, й інше зважено і виправдано, то нічого не можна заперечити проти відправки, щоб Україна могла продовжувати захищатися від нападу Росії, яка порушує міжнародне право,

– Александар Мюллер в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland відстоює право України на захист від агресора.

Втім, якщо така тема вже з'явилась в інформаційному просторі, логічно припустити, що диму без вогню не буває.

Щось схоже ми бачили й з історією про Storm Shadow – спочатку британці повідомили про перспективу надання таких ракет, а вже в той самий день щось неймовірно "штормове" та "затінене" прилетіло на об'єкти окупантів у тиловому для них Луганську. А потім знову. І ще кілька разів.

Запуск Taurus – дивіться відео від Бундесверу:

Таким чином, поява ракет Taurus на фронті та їхніх уламків на об'єктах окупантів, може, й буде сюрпризом, проте, не надто дивним. Можливо, ракети Taurus стануть частиною нового пакету допомоги для ЗСУ від Німеччини на 2,7 мільярда євро.

Втім, одне відомо точно – якщо між Storm Shadow і Taurus виникне конкуренція за право знищити Керченський міст, технічна перевага буде на боці німецько-шведської розробки, яка, власне, для цього і була створена.

Крилата ракета TAURUS KEPD 350/150 – характеристики

розробка – Daimler-Benz Aerospace AG (Німеччина) та Saab Bofors Dynamics AB (Швеція),

Daimler-Benz Aerospace AG (Німеччина) та Saab Bofors Dynamics AB (Швеція), клас – повітря–земля

повітря–земля носії – Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen

Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen носій в Україні – невідомо

невідомо двигун – турбореактивний

турбореактивний система управління – комбінована (інерційна, за контуром рельєфу місцевості, електронно-оптична кореляційна, тепловізійна головка самонаведення)

комбінована (інерційна, за контуром рельєфу місцевості, електронно-оптична кореляційна, тепловізійна головка самонаведення) довжина – 5100 міліметрів;

ширина – 1080 міліметрів;

розмах крила – 2064 міліметри;

маса з паливом – 1360 кілограмів;

маса бойової частини – 481 кілограм;

максимальна дальність – 500 кілометрів;

швидкість польоту — 0,6-0,95 маху (до 1163 кілометрів на годину).

, за попередніми даними, нинішня ринкова вартість однієї ракети Taurus складає близько

Як Taurus знищує бункери: дивіться відео

Що відомо про конструкцію ракети Taurus навіть візуально схожа на Storm Shadow. Вона складається з корпусу, над яким розташоване крило, що розкривається, і хвостового оперення з елементами керування. Корпус прямокутного перерізу виконаний із застосуванням композитних матеріалів без гострих кромок у місцях сполучення.



Корпус ракети вкритий радіопоглинаючим матеріалом, який знижує випромінювання та стає на перешкоді радіолокаційного виявлення ворогом.



Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350 / фото MBDA Deutchland

Чому всі в захваті від Taurus?

Експерти-зброярі говорять, що німецько-шведські крилаті ракети повітряного базування Taurus (повна назва KEPD-150/350 TAURUS – Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) – це практично аналог британо-французької розробки Storm Shadow / SCALP-EG, проте, на відміну від неї має лише один варіант дальності – понад 500 кілометрів.

Є різні модифікації цієї ракети. Бетонобійна, у якій спершу вибухає перша частина, а потім – друга. Вона допомагає пробивати укріплені бункери, командні пункти, склади боєприпасів. Є зі зменшеним об'ємом боєголовки, що збільшує дальність польоту. Загалом Taurus – дуже потужна далекобійна зброя,

– військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу пояснює, чому ракета Taurus така потужна.

Слова про ураження бункерів одразу викликали посмішку та алюзії щодо найвідомішого любителя бункерів сучасності – президента Росії Путіна . Втім, Taurus має й інші плюси.

Розробка ракети Taurus почалася в 90-ті роки. За основу було взято виносний дозатор касетної авіаційної бомби DWS 39 (дальність польоту близько 8 кілометрів, 24 осколкових та кумулятивних боєприпасів).Спочатку це була приватна ініціатива зброярських підрозділів концернів Daimler-Benz і Saab Bofors, втім, згодом проєктом зацікавився Бундесвер. Серійне виробництво Taurus почалося у 2000-і.

Радіус дії в 500 кілометрів – дуже впливовий аргумент для ЗСУ, адже дозволяє завдавати потужних і точних ударів з безпечних дистанцій поза зоною ураження російського ППО. Це реальний привід хвилюватися для росіян. Але навіть не це головне, адже Taurus – це справжній витвір мистецтва і реальне уособлення штампу "сучасна зброя".

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Taurus має особливо потужну проникаючу бойову частину MEPHISTO. Її можна запрограмувати на підрив навіть на конкретному поверху будівлі. Ракета нашпигована стелс-технологіями, які роблять її непомітними для ворожих систем ПРО, дозволяють летіти без підтримки GPS та систем супутникового наведення.

Фактично це автономна система, що може летіти на різних висотах, реагувати на зміни рельєфу та бути дуже неприємною для ППО.

Які бувають різновиди Taurus

Також потрібно згадати і про неймінг, адже Taurus –ніщо інше як тавр або бик, а ще –назва давніх племен, які населяли Крим, античні автори називали Крим Тавридою.Пізніше цю назву підхопили росіяни, які захопили півострів наприкінці 18 століття. Таким чином, тут є певний символізм та зв'язок між ціллю та засобами, адже нині росіяни знову окупували півострів та перетворили його на військову базу. І хто найкраще впорається з цією проблемою, як не ракети дальністю в 500 кілометрів з майже "рідною" назвою.

Крилаті ракети Taurus – це ціла родина. Ракети відрізняються базуванням та "начинкою" бойової частини.

TAURUS KEPD 350 — базова модель, з тандемною бетонобійною бойовою частиною (ТББЧ) MEPHISTO масою 481 кілограма;

TAURUS CL (Container Launched) — модифікація, що запускається з наземних і морських мобільних носіїв;

TAURUS T — модифікація, адаптована для скидання з військово-транспортних літаків, таких як C-130 Hercules або Airbus A400M;

TAURUS HPM (High Power Microwave) — варіант для тимчасового виведення з ладу інформаційних систем противника та його джерел енергії. Для цього ця модифікація використовує унікальну БЧ, що викликає вказаний ефект в електронних системах;

TAURUS M – варіант з багатозарядною бойовою частиною для ураження малорозмірних цілей противника (засоби ППО, пускові установки, командні пункти).



Taurus KEPD 350 / фото від MBDA Deutchland

Питання носіїв і кількості

Швидка адаптація Storm Shadow до українських літаків не стала проблемою. Так само не повинно бути проблем з Taurus. Носієм цих ракет може бути літак Су-24М. Принаймні, таке припущення роблять німецькі ЗМІ. Як буде насправді – дізнаємось згодом.

Наразі відомо про обмежену кількість боєздатних далекобійних крилатих ракет Taurus KEPD 350. Загалом їх було виготовлено десь 600 (стільки замовляв Бундесвер на початку 2000-х).

Вважається, що в статусі "придатні до передачі" є 150 ракет. Як є насправді – невідомо, проте, можна припустити, що це питання бажання та часу.

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Також відомо, що Німеччина виробляла ці ракети на експорт, зокрема, для Іспанії та Південної Кореї.



Пуск ракети Taurus KEPD 350 з південнокорейського F-15K Slam Eagle / фото Republic of Korea Air Force

Фактом співпраці з останніми зацікавились і експерти з Defence Express, які вказують на плідну співпрацю німців та корейців і говорять про потенціал аналогічної співпраці німецьких й українських фахівців, а саме – про виробництво крилатих ракет Taurus безпосередньо в Україні.