Далекобійники побились біля Ужгорода через корупцію: відео

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Неподалік від кордону зі Словаччиною на Закарпатті далекобійники побились на трасі. Водій однієї фури начебто хотів проїхали без черги через кордон, бо домовився із прикордонником.

Джерело:

Police Control Ukraine

Інцидент трапився 31 березня біля знаку "Ужгородський район". Учасниками бійки стало чимало далекобійників.

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Деталі бійки між далекобійниками

Очевидці зняли на відео бійку. За їх словами, це наслідки того, що прикордонники за хабарі пропускають фури без черги. Мовиться про пункт пропуску "Ужгород".

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