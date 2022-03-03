Далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща, – Зеленський про ненажерливість Росії

Президент України Володимир Зеленський дав велика інтерв'ю на восьмий день війни Росії проти України. В нього він попередив, що на нашій країні Росія може не зупинитися.

Зеленський переконаний, що на захопленні України російська влада не зупиниться.

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"Після України, якщо нас не стане, не дай Боже, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, Польща. І так вони будуть йти до Берлінської стіни", – заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Варто нагадати, що Володимир Путін сам неодноразово заявляв, що вважає розвал СРСР найбільшою геополітичною катастрофою. І бачить себе "збирачем земель". Тож після України він і справді може здійснити спроби захопити ті країни, які були під радянською окупацією.

Поки ж українці боронять свою країну. Але Україна потребує підтримки міжнародних партнерів. І дякує тим, хто цю допомогу надає.

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