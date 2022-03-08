Далі привезуть тушку Леніна, хай править, – політолог про розмови довкола Януковича та Бойка

Росія зовсім не розуміє настрої всередині українського суспільства. Тому закидає інформацію про "президента" Віктора Януковича та "прем'єра" Юрія Бойка.

Так держава-окупантка ще більше пробиває дно. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.

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"Наступним кроком має бути привезення тушки Леніна до Києва і сказати, що він нас заснував, нехай править", – пожартував Саакян.

Трагедія для Януковича

За його словами, вплітання в цю історію Януковича, є для нього персональною трагедією.

Він (Янукович – 24 канал) хотів би залізти в коробку, забити її зі всіх сторін, аби його не чіпали,

– сказав політолог.

"Поцілунок Іуди" для Бойка

Щодо Бойка Росія використовує "поцілунок Іуди". Держава-окупантка "дякує" "Опозиційній платформі – За життя" за Олександра Вілкула, Іллю Киву й інший табір.

За те, що Бойко зайняв доволі проукраїнську позицію (як для себе), на його лобі "намалювали хрестика", щоб в Україні політика сприймали як зрадника.

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"Думаю, що Бойко був здивований такій позиції. Це жодним чином не знімає з них відповідальності за все скоєне, але Росія продовжить грати на розкол всередині суспільства, щоб ми шукали ворогів", – пояснив експерт.

Нагадаємо, що у ЗМІ поширили інформацію, нібито Росія має намір проголосити Януковича "президентом України". В Офісі Президента зауважили, що так окупанти показують, що не розуміють настрої в нашій державі.

За інформацією журналіста Христо Грозєва, однією з вимог Росії на переговорах з Україною може стати призначення Бойка прем'єр-міністром України. Однак в ОПЗЖ відкинули цей варіант.

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