Далі все буде нелегко, – дівчина Протасевича Софія Сапега написала лист із СІЗО

Затримана у Мінську 23 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича написала лист із СІЗО. У ньому Софія Сапега попросила не звинувачувати в її затриманні Протасевича.

Як мовиться у листі, перебуваючи в СІЗО Софія багато читає і тренується. Вона розповіла рідним, що прочитала 600 сторінок за 3 дні.

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Також Софія Сапега попросила не звинувачувати в затриманні самого Романа Протасевича.

Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати любов'ю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях гідно,

– написала вона родині.

Вона згадує, що якби не арешт, вона повинна була б захистити магістерську роботу, відправитися з Романом в ресторан, "цілуватися і любити".

Додамо, що раніше до дівчини пустили адвоката. Він заявив, що вона виглядає бадьорою й здоровою. За її словами, з моменту затримання ніякого фізичного насильства до неї не застосовували.

23 травня пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська . Рейс нібито замінували, хоча вибухівки так і не знайшли. На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару затримали.

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