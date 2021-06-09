Далі все буде нелегко, – дівчина Протасевича Софія Сапега написала лист із СІЗО

Затримана у Мінську 23 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича написала лист із СІЗО. У ньому Софія Сапега попросила не звинувачувати в її затриманні Протасевича.
Як мовиться у листі, перебуваючи в СІЗО Софія багато читає і тренується. Вона розповіла рідним, що прочитала 600 сторінок за 3 дні.
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Також Софія Сапега попросила не звинувачувати в затриманні самого Романа Протасевича.
Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати любов'ю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях гідно,
– написала вона родині.
Вона згадує, що якби не арешт, вона повинна була б захистити магістерську роботу, відправитися з Романом в ресторан, "цілуватися і любити".
Додамо, що раніше до дівчини пустили адвоката. Він заявив, що вона виглядає бадьорою й здоровою. За її словами, з моменту затримання ніякого фізичного насильства до неї не застосовували.Зверніть увагу! 23 травня пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Рейс нібито замінували, хоча вибухівки так і не знайшли. На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару затримали.
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У чому звинувачують Сапегу
- Дівчину білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу заарештували на 2 місяці. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.
- Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Наразі її утримують у СІЗО КДБ.