Росія б'є по Україні новими дронами "Дань-М": що про них відомо

Вранці 29 травня росіяни атакували Україну новими безпілотниками. Вони рухалися групою з території окупованого півострова.

Як розповів військовий експерт у галузі зв'язку, РЕР і РЕБ Сергій Бескрестнов, ворог використав для удару дрони "Дань-М", передає 24 Канал.

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Що відомо про "Дань-М"

За словами аналітика, "Дань-М" – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку Росія переробила на ударний БпЛА.

Він уточнив, що на початку повномасштабного вторгнення українці у такий спосіб переробляли реактивні БпЛА "Стриж". Втім, якщо наші воїни були змушені робити це через брак крилатих ракет і далекобійних дронів, то у росіян немає такої проблеми. Навіщо ворог розробив цю модифікацію, наразі незрозуміло. Експерт припустив, що у противника може бути просто велика кількість "Дань-М".

В оригіналі мішень має червоний колір, але в даному випадку колір її корпусу змінили.

"Дань-М" переробили в ударний дрон / Фото Бескрестнов





Час польоту "Дань-М" становить 25 – 40 хвилин. Швидкість 400 – 750 кілометрів за годину. Висота польоту до 9 кілометрів.

До слова, серійне виробництво мішеней "Дань" росіяни розгорнули з 1993 року на Оренбурзькому виробничому об'єднанні "Стріла".

Нагадаємо, що Росія модернізувала свої балістичні ракети, ускладнюючи роботу систем Patriot через використання радіолокаційних пасток. Системам Patriot важче передбачити точку перехоплення через маневри ракет.