Мінфін і глава Держмитниці назвали зовсім різну кількість митників, які провалили тестування

У Мінфіні повідомили, що 10,5% співробітників Державної митної служби провалили перевірку кваліфікації та благонадійності. Водночас раніше очільник Держмитниці Павло Рябікін заявляв, що замінити потрібно близько 50% співробітників.

За даними Міністерства фінансів, 56% митників у процесі перевірки показали позитивний результат. Загалом тестували 9048 людей. З них 496 посадовців продемонстрували відмінний результат.

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Найбільша кількість відмінників – працівники Буковинської та Поліської митниць.

Посадовцям довелося скласти відразу 3 тестів. Перевіряли:

знання митного й антикорупційного законодавства;

загальні здібності;

благонадійність.

Рябікін озвучував інші дані

Водночас ще у червні 2021 року Павло Рябікін розповідав, що співробітникам митниці довелося пройти масове тестування. Посадовець наголошував, що воно складалося з 3 етапів. За даними Рябікіна, лише 55% протестованих пройшли перевірку.

Я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50% співробітників митниці,

– наголошував Рябікін.

Посадовець зауважив, що нових працівників шукає у вишах та ветеранських організаціях АТО. Майбутні співробітники мають пройти навчання Центрі підвищення кваліфікації митниці.