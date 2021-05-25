Дані про розшук Тихановської зникли з бази МВС Росії

Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську прибрали з бази розшуку міністерства внутрішніх справ Росії. Наразі невідомо, з чим це пов'язано, адже заяв від відомства не було.

Світлана Тихановська перебувала в базі російського відомства ще з 2020 року, однак тепер раптово зникла.

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Тихановську прибрали з бази МВС Росії

Інформації про лідерку білоруської опозиції вже немає у базі даних російського МВС у частині про людей, які перебувають у розшуку.

Наразі невідомо, з чим це пов'язане – технічним збоєм або з тим, що Тихановську цілеспрямовано забрали зі списку людей, яких розшукують. У російському МВС ситуацію ще не коментували.

Водночас видання TUT.BY повідомило, що з бази також зникла інформація про розшук члена координаційної ради опозиції, колишнього міністра культури Білорусі Павла Латушка, однак там досі є дані щодо засновника NEXTA Степана Путіла.

Прізвище Тихановської з'явилося в списку оголошених в розшук у Росії в жовтні 2020 року. У російському МВС пояснювали це тим, що опозиціонерку оголосили в Білорусі в міждержавний розшук. Водночас кримінальних справ щодо Тихановської у Росії не порушували.



Таким є результат пошуку Тихановської у базі / Скриншот зі сайту МВС Росії