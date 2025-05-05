Помер військовий Даніель Ковальчук з позивним Француз

Український захисник Даніель Ковальчук з позивним Француз помер. Серце військового зупинилося 3 травня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Помер Даніель Ковальчук на псевдо "Француз"

Військовий "Кідур" у мережі повідомив, що 3 травня 2025 року помер український захисник Даніель Ковальчук з позивним "Француз". У мережі не повідомляли, що стало причиною смерті воїна, лише заявили, що "зупинилося серце".

Даніель був засновником @morana_team і боронив Україну з 2014 року.

Світла, порядна і надійна людина, на жаль, пішла з життя. Нам дуже прикро і боляче!! Співчуваємо рідним та близьким! Даніель Ковальчук "Француз", пройшов дуже насичений бойовий шлях у своєму житті, безліч жахливих ситуацій. Справжній Воїн, з незламним духом ! Приклад для молоді та дорослих. Історичне ім'я, історичний позивний!

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Даніеля Ковальчука. Світла та вічна пам'ять.



Даніель "Француз" Ковальчук помер / Фото з соцмереж

На сторінці українського фанатського руху "Динамо" @kategorie_d.kyiv розповіли деталі про загиблого захисника України. Так, у 2012 році "Француз" потрапив на фанатську трибуну "Динамо". З початком російської агресії, у 2014 році, Даніель приєднався до 3 роти 2 батальйону полку "Азов".

У лютому 2015 "Француз" брав участь у Широкинській операції. Після звільнення зі служби Ковальчук почав розвиватись у сфері особистої охорони. У 2016 організував хлопців, щоб пройти курс "ESA" у Польщі.

Згодом Даніель став фахівцем у практичній стрільбі з пістолета. Вже у 2019 вони разом з Максом "Регбістом" розпочали проєкт "Civil Safety", в рамках якого навчили сотні людей працювати зі зброєю. У 2020 Даніель разом з Максимом відкрили вже "Civil Safety Academy" – великий тир на лівому березі столиці. Це стало справою їхнього життя аж до повномасштабного вторгнення.

З першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, на базі CSA "Француз" і "Регбіст" створили добровольчий підрозділ, який складався переважно з фанатів "Динамо". На жаль, 20 березня 2022 "Француз" отримав серйозне поранення ніг. За рік після поранення Даніель відновився та створив підрозділ morana_team. Разом з побратимами "Француз" воював на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Але 3 травня 2025 року серце Француза зупинилось. І це стало ударом для всього нашого міста. Пройшовши штурми 2015-го, переживши ракету 22-го, відвоювавши 2023 – 2025 рік, оминувши численні дрони та снаряди – серце не витримало саме у Києві. Даня "Француз" – Людина з великої букви, поет та воїн. Спочивай, брате. Ми продовжимо твою справу!

– наголосили у фанатському русі.

Раніше стало відомо, що на війні з російськими окупантами загинув житель Кривого Рога Петро Бурка. Він виконував бойові завдання на фронті й до останнього подиху залишився вірним військовій присязі.