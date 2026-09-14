ЗМІ назвали, кого розглядають на пост Генпрокурора замість Кравченка

Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. У ЗМІ вже припускають, хто може стати його наступником.

Можливу кандидатуру на пост генпрокурора назвала "Українська правда" із посиланням на джерела у політичних колах.

Хто може стати новим генпрокурором?

Попередньо, на посаду генпрокурора розглядають нардепа Данила Гетманцева. Він є близьким до керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

За даними руху "Чесно", Данило Гетманцев – народний депутат Верховної Ради IX скликання, адвокат, доктор юридичних наук і професор.

Він народився 26 квітня 1978 року в Києві.

Гетманцев закінчив КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

У 2000 – 2007 роках працював асистентом кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету КНУ.

У 2007 – 2013 роках був доцентом цієї кафедри, а згодом – кафедри фінансового права.

З 2013 року і дотепер працює професором кафедри фінансового права.

У четвертому, п'ятому та шостому скликаннях Верховної Ради Гетманцев працював помічником-консультантом на громадських засадах Володимира Сівковича.

У 2017 році він брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду України.

У 2019 році Гетманцева обрали народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" під №20 у виборчому списку. На той момент він був безпартійним.

Гетманцев увійшов до однойменної парламентської фракції та очолив Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

До виборів його представляли як експерта команди Володимира Зеленського з питань податкової політики.

За даними руху "Чесно", у липні 2020 року Гетманцев входив до трійки народних депутатів, які подали найбільше законодавчих ініціатив. Також значна кількість його законопроєктів була ухвалена.

Наприкінці 2022 року Гетманцев проголосував за містобудівну реформу №5655. Рух "Чесно" та громадські організації критикували законопроєкт, заявляючи, що він відповідає інтересам забудовників і зменшує вплив громадян на процес відбудови України.

У 2023 році Гетманцев заявив, що вдячний Ігорю Абрамовичу за те, що той зробив для країни. Також він запропонував "по-людськи" прощатися з представниками ОПЗЖ.

22 липня 2025 року Гетманцев проголосував "за" законопроєкт №12414. Документ передбачав залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Його критики заявляли, що такі зміни фактично позбавляли антикорупційні органи незалежності та робили їх підконтрольними владі.

Що відомо про зміну генпрокурора?

Очікується, що що голосування Верховної Ради за відставку генпрокурора Руслана Кравченка відбудеться у вівторок, 15 вересня.