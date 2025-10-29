Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олексія Куща.

Що відомо?

За словами економіста, Данило Гетманцев "приміряв маску реформатора". У своїй авторській колонці на сайті "Інтерфакс-Україна" він роздумував про накопичувальну пенсійну систему та фондовий ринок як фактори економічного зростання. Як приклад Гетманцев навів Польщу – мовляв, зростання ВВП стало наслідком пенсійних накопичень та розвиненого фондового ринку.

Однак Олексій Кущ сумнівається у правдивості цих тверджень. Він зауважив, що польська економіка почала зростати не через пенсійні фонди, а внаслідок інвестицій та фінансової підтримки ЄС.

У Польщі прямі іноземні інвестиції становлять 260 мільярдів євро, в Україні – 50 мільярдів. Фондові ринки в країнах, що розвиваються, – це скоріше виняток, ніж правило. А накопичувальна пенсійна система в Чилі зараз переживає кризу,

– підкреслив економіст.

Як зазначив Олексій Кущ, Гетманцев починає з банальностей економічної теорії – про те, що пенсійні накопичення і фондовий ринок стимулюють ВВП. Це очевидно, однак, на думку економіста, нардепу потрібно було закинути одразу дві вудки: пролобіювати ідею обов'язкової накопичувальної системи і одночасно кинути камінь у город Нацкомісії з цінних паперів та її голови Руслана Магомедова.

За словами економіста, такі матеріали можна трактувати як спосіб тиску на Комісію. Це особливо помітно на тлі історії з поверненням грошей українським вкладникам російського брокера "Фрідом Фінанс". Він наголосив, що Комісія працює в межах закону, але не всім це до вподоби, адже дехто з клієнтів вважає себе "рівнішим за інших".

Олексій Кущ зазначив, що український фондовий ринок обмежений високою концентрацією корпоративних прав у руках олігархічних груп, а запровадження накопичувальної системи без достатніх внутрішніх інвестиційних інструментів може спричинити відтік капіталу за кордон.

Також економіст зауважив, що, як народний депутат, Гетманцев не скористався правом законодавчої ініціативи під час обговорення закону про ринок землі, щоб зробити сільгоспземлю можливим активом для пенсійних фондів.

"Бальцерович був прихильником лібералізації економіки. А Гетманцев – вранці ліберал, ввечері фіскал і навпаки. У підсумку ми маємо ліберально-фіскальну модель, яка діє в Україні, а не в Польщі. Може, тому інвестиції йшли туди, а не до нас?" – резюмував Олексій Кущ.