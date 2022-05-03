Данілов каже, що Угорщина знала про плани Путіна: Будапешт обурений і вимагає спростування

2 травня Олексій Данілов заявив, що Угорщина заздалегідь знала про плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Він сказав, що країна мала намір забрати частину територій собі.

Будапешт обурений заявою Данілова і вимагає спростування

На заяву секретаря РНБО відреагувало посольство Угорщини в Україні. У відомстві зазначили, що Будапешті обурений і закликає Данілова відкликати його "неправдиві" звинувачення.

Деталі тут У РНБО кажуть, що Угорщина заздалегідь знала, що Путін планує напад на Україну

На думку посольства Угорщини, ці твердження містять неправдиві та необґрунтовані звинувачення. Також вони розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українському суспільстві, яке потерпає від війни.

Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними. Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у посольстві Угорщини заявили, що там очікують пояснень від компетентних керівників України. Мовиться про подальше формування двосторонніх і добросусідських відносин на тлі сказаного.

Що заявив Данілов

Днями секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Угорщина, яка відкрито заявляє про співпрацю з Кремлем, була попереджена заздалегідь про те, що росіяни будуть нападати на Україну. За його словами, країна з якогось дива вважала, що зможе забрати собі частину території.

Водночас Данілов наголосив, що Угорщина може забути про такі наміри, бо перемога обов'язково буде за Україною. При цьому результати російсько-української війни матимуть наслідки й для Угорщини.

Ганебна позиція Угорщини: що слід знати

До 4 травня у ЄС мають представити 6 пакет санкцій проти Росії та Білорусі, а ухвалити обмеження планують до 9 травня. Цей пакет повинен містити поетапне нафтове ембарго.

Так, Угорщина продовжує гнути проросійську лінію, зневажаючи європейські цінності. Зокрема, міністр країни Гергель Гуляш заявив, що його уряд накладе вето на будь-яку пропозицію ЄС щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Він зазначив, що вони чітко дали зрозуміти позицію своєї країни.

Водночас у Єврокомісії розпочали процедуру, яка має обмежити фінансування Угорщини з бюджету Європейського Союзу. У комісії заявили, що причиною цього є висока корупція в країні.

У ЄС кажуть, що абсурдні заяви Орбана – лише виконання обіцянок та зобов'язань, які він дав перед Путіним, коли вони домовлялись.

Крім того, угорський прем'єр поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі. Він вимагав, аби Україна надала докази того, що трупи цивільних на вулицях не є постановкою.

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