Щодо інших доказів нема: Данілов назвав єдину країну, яка точно постачає зброю Росії

На територію Росії масово не постачають високі технології та імпортні комплектуючі. Лише одна країна точно допомагає Кремлю зі зброєю.

До Росії зброю постачають хіба країни третього світу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Данілов зазначив, що єдина країна, яка точно постачає зброю в Росію – це Іран. Більше чітких союзників держава-агресорка не має.

Як би вони не хотіли залучати інші країни, коли мова йде до якихось контрактів постачання, вони беруть паузу,

– сказав Данілов.

Санкції діють

Секретар РНБО зазначив, що російське економіку складно знищити, враховуючи те, що вона сировинна. Є країни, які купують у Росії цю сировину і платять за це гроші. Також Данілов зазначив, що санкції проти Росії справді діють.

Якщо б санкції не запровадили, то Росія мала б зовсім інші можливості саме з використання технологій для виробництва зброї, які є на Заході.

Зараз зрозуміло,, що завдяки санкціям відбувається дуже багато негативних процесів. Це наслідки саме впровадження цих санкцій.