Партнери Росії, – Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму

Олексій Данілов заявив, що деякі європейські країни – потужні гравці – досі зацікавлені у співпраці з Росією. Зокрема, це Франція та Німеччина.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов наголосив: ці країни досі залишаються політичними та економічними партнерами Росії. Політик зауважив, що "нам це дуже неприємно".

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Німеччина і Франція є безпосередніми політичними і економічними партнерами Росії. Бо саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція. Я вважаю, що мають,

– наголосив Данілов.

Деталі від Данілова

Секретар РНБО наголосив, що Україна працює з усіма.

Якщо одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало бути просто "занепокоєними".

"Занепокоєння" було у 1939 році. Тоді усіх заспокоювали, вважали, що ситуація сама врегулюється. Однак згодом почалася Друга світова війна.

Засідання РНБО відбулося 4 червня. Серед ключових тем – поглиблення інтеграції України в НАТО; виселення "нелегалів" з елітних дач; охорона адмінмежі із окупованим Кримом.

​Брифінг Данілова за підсумками засідання Ради нацбезпеки: дивіться відео