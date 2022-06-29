Данілов назвав "оголошенням енергетичної війни" різке скорочення поставок газу в Європу

Росія вирішила вдатися до шантажу країн Європи, різко скоротивши постачання газу. В Україні вважають, що таким чином в Кремлі намагаються тиснути на ЄС щодо допомоги нашій державі у війні.

Напередодні стало відомо, що Росія різко скоротила постачання газу до Європи через газопровід "Північний потік". Мова йде про скорочення на близько 40%. Якщо раніше "Газпром" забезпечував транспортування 167 мільйонів кубометрів газу на добу, то скоротив цей показник до 100 мільйонів.

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Традиційно Росія повелася і в тому, що в цих проблемах не взяла відповідність на себе, а звинуватила в сьому інших. Цього разу компанію Siemens Energy, яка нібито не змогла вчасно повернути газоперекачувальні установки, які взяла на ремонт. Окрім цього, виявили технічні несправності двигунів. Німецька компанія всі звинувачення відкинула.

"Різке (до 40%) скорочення поставок російського газу в Європу – це оголошення енергетичної війни, спроба накинути економічний зашморг на ЄС з вимогою зняття санкцій", – відреагував на цю подію секретар РНБО Олексій Данілов.

З ним погоджуються й інші експерти. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі 24 каналу заявив, що російський диктатор Володимир Путін в такий спосіб вирішив піти у ва-банк. І заради цього навіть пожертвувати репутацією країни та втратити доходи.

Адже європейська економіка доволі залежна від постачання російських енергоресурсів. Відтак скорочення постачання російського газу може призвести до падіння економіки та зростання цін, в тому числі на опалення для європейців. А це може викликати хвилю обурення.

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Водночас Олексій Данілов відзначив, що Росія не вивчила невдалі уроки свого попередника – нацистської Німеччини. Та теж хотіла воювати на два фронти. От тільки ця війна закінчилася для неї крахом.

"Війна на два фронти – завжди шлях до поразки, Путін має брати уроки у своїх нацистських вчителів", – відзначив Олексій Данілов.

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