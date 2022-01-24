Данілов назвав точну кількість російських військ на кордоні з Україною

Біля кордону з Україною перебуває близько 109 тисяч російських військових. Ба більше, їх супроводжують близько 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Для України це не новина. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після засідання.

До речі Це фізично зробити неможливо, – Данілов заперечив напад Росії найближчим часом

Ми бачимо 109 тисяч військових і 10 – 11 тисяч так званого супроводу. Якщо це для наших партнерів велике збільшення, для нас це не новина,

– наголосив чиновник.

Влада не здивувалась

Так, Данілов вкотре зазначив, що пересування російських військ для України – не дивина. Він нагадав, що вперше про нарощення сил заявило американське видання The Washington Post 30 жовтня 2021 року.

Чиновник заспокоїв: в разі необхідності в Україні є система загальнонаціонального оповіщення. За його словами, влада нічого не збирається приховувати від населення, тому Данілов закликав українців не панікувати, а зберігати спокій.

Як Україна відповідатиме Росії

Раніше Данілов не виключав точкові удари по Росії у відповідь, якщо та наважиться напасти. Він запевнив, що в такому разі ми воюватимемо.

Політик наголосив, що можливості є, оскільки Україна навіть має те, чого нема в Росії.

До теми – Данілов про ймовірний новий наступ Росії: Немає приводів для паніки:

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.