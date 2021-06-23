Данілов не виключає закриття сполучення з країнами, де є штам "Дельта"

Щоб не допустити поширення штаму, апарат РНБО зібрався на засідання. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

До речі Привезли з Росії: штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, – Данілов

Сполучення з країнами можуть закрити

На засіданні, зокрема, вирішували, чи запроваджувати обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Росії, Білорусі, Великої Британії та Індії .

Не виключаю, що може бути повністю припинено сполучення з деякими країнами. Бо це дуже небезпечно,

– наголосив Данілов.

Раніше в уряді зазначали, що можуть посилити контроль за людьми, що приїжджають з країн, де є новий штам.