Данілов не в захваті від такої ідеї, – Фесенко про можливе звільнення Авакова
Джерело:24 канал
Після звільнення Арсена Авакова Олексій Данілов може стати новим міністром внутрішніх справ. Однак він "знайшов себе" на посаді секретаря Ради нацбезпеки і оборони.
Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Олексій Данілов "засяяв" завдяки санкціям РНБО.
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Чи стане Данілов новим очільником МВС
За словами політолога, у 2021 році зросла вага не лише Ради нацбезпеки і оборони, а й самого Данілова. Рішення ухвалюватиме президент, тому, можливо секретаря РНБО не хоче вступати з ним у дисонанс й не каже категоричне "ні", щодо можливого призначення на посаду очільника МВС.
Для Данілова це ризик. Мені здається, він не в захваті такої посади, йому комфортно на його чинній посаді,
– заявив Фесенко.
Він припустив, що якщо його переставити на іншу, чужу посаду, де він немає такого впливу і "своїх" людей, то йому безумовно треба буде час на адаптацію. Крім того, невідомо, як його сприйме відомство.Зверніть увагу! У інтерв'ю 24 каналу Олексій Данілов не дав однозначної відповіді
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Можливі зміни у МЗС: головне
- В українських ЗМІ 13 липня з'явилась інформація, нібито міністра внутрішніх справ Арсена Авакова планують звільнити.
- На його місце нібито можуть призначити Олександра Данілова або Олександра Єфіменко, директора центру інфраструктури МВС.
- Аваков очолює МВС ще з 2014 року, тому про його звільнення говорили неодноразово.