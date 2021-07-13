Данілов не в захваті від такої ідеї, – Фесенко про можливе звільнення Авакова

13 липня 2021 , 15:54
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Джерело:

24 канал

Після звільнення Арсена Авакова Олексій Данілов може стати новим міністром внутрішніх справ. Однак він "знайшов себе" на посаді секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Олексій Данілов "засяяв" завдяки санкціям РНБО. 

До теми Сценарій для тих, хто хоче позбутись і Данілова, і Авакова, – Фесенко про зміни з МВС

Чи стане Данілов новим очільником МВС

За словами політолога, у 2021 році зросла вага не лише Ради нацбезпеки і оборони, а й самого Данілова. Рішення ухвалюватиме президент, тому, можливо секретаря РНБО не хоче вступати з ним у дисонанс й не каже категоричне "ні", щодо можливого призначення на посаду очільника МВС.

Для Данілова це ризик. Мені здається, він не в захваті такої посади, йому комфортно на його чинній посаді,
– заявив Фесенко.

Він припустив, що якщо його переставити на іншу, чужу посаду, де він немає такого впливу і "своїх" людей, то йому безумовно треба буде час на адаптацію. Крім того, невідомо, як його сприйме відомство.

Зверніть увагу! У інтерв'ю 24 каналу Олексій Данілов не дав однозначної відповіді
на запитання, чи прийняв би він пропозицію очолити МВС, якби така пролунала. "У мене вистачає роботи на тій посаді зараз", – заявив він.

Фесенко розповів, чи стане Данілов міністром: дивіться відео

Можливі зміни у МЗС: головне

  • В українських ЗМІ 13 липня з'явилась інформація, нібито міністра внутрішніх справ Арсена Авакова планують звільнити. 
  • На його місце нібито можуть призначити Олександра Данілова або Олександра Єфіменко, директора центру інфраструктури МВС.
  • Аваков очолює МВС ще з 2014 року, тому про його звільнення говорили неодноразово.
Автор: Тетяна Сукач