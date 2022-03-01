Данілов повідомив про знищення елітної групи "кадирівців", які планували вбити Зеленського

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи "кадирівців", які планували вбити Президента України Володимира Зеленського.

ФСБ допомогло знищити "кадирівців"

Данілов розповів, що російський ворог мав провести спецоперацію з ліквідації Зеленського. Операцію мали виконати "кадирівці".

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Секретар РНБО запевнив, що Україні відомі підступні плани ворога. Він розповів, що українська сторона отримала інформацію від представників ФСБ, "які на сьогодні не мають бажання приймати участі в цій кривавій війні".

Завдяки цьому, як сказав Данілов, була знищена кадировська елітна група, яка вирушила для ліквідації президента України.

Одну групу "накрили" в Гостомелі

Данілов повідомив, що в "кадирівців" був розподіл на дві групи.

Ми їх відслідковували. Одна група була "накрита" в Гостомелі, інша група перебуває під прицілом,

– заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна нікому не віддасть ні нашого президента, ні нашу країну. "Це наша земля. Ідіть звідси геть!", – резюмував Данілов.

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