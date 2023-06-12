Не горілка: Данілов розповів про цікавий подарунок Медведєву на день тимчасово існуючої Росії

Олексій Данілов привітав кремлівського посіпаку Дмітрія Медведєва у незвичний спосіб. Він красиво поставив колишнього президента держави-терориста на місце.

Секретар РНБО Олексій Данілов привітав Дмітрія Медведєва з днем Росії. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Який подарунок отримав Медведєв

Секретар РНБО назвав Росію тимчасово існуючою державою та спеціально написав назву країни-агресорки та прізвище її колишнього президента з маленької літери. Також він опублікував фотографію гамівної сорочки.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої росії,

– заявив Данілов.

Гамівна сорочка для Медведєва / Скриншот соцмереж Данілова

Що сказав Медведєв у день Росії

Заступник голови ради безпеки Росії у національне свято зробив короткий допис у соцмережах. Цього разу Медведєв знову згадав Україну. У понеділок, 12 червня, одіозний політик виклав відфотошоплену фотографію Києва з російським триколором замість українського прапора. Він написав, що Майдан Незалежності буцімто скоро перетвориться на площу Росії.

Останні заяви одіозного Медведєва