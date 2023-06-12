Не горілка: Данілов розповів про цікавий подарунок Медведєву на день тимчасово існуючої Росії
Джерело:Олексій Данілов
Олексій Данілов привітав кремлівського посіпаку Дмітрія Медведєва у незвичний спосіб. Він красиво поставив колишнього президента держави-терориста на місце.
Секретар РНБО Олексій Данілов привітав Дмітрія Медведєва з днем Росії. Про це він написав у своїх соцмережах.
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Який подарунок отримав Медведєв
Секретар РНБО назвав Росію тимчасово існуючою державою та спеціально написав назву країни-агресорки та прізвище її колишнього президента з маленької літери. Також він опублікував фотографію гамівної сорочки.
Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої росії,
– заявив Данілов.
Гамівна сорочка для Медведєва / Скриншот соцмереж Данілова
Що сказав Медведєв у день Росії
Заступник голови ради безпеки Росії у національне свято зробив короткий допис у соцмережах. Цього разу Медведєв знову згадав Україну. У понеділок, 12 червня, одіозний політик виклав відфотошоплену фотографію Києва з російським триколором замість українського прапора. Він написав, що Майдан Незалежності буцімто скоро перетвориться на площу Росії.
Останні заяви одіозного Медведєва
- Російський політик регулярно соромиться у медійному просторі. Нещодавно Медведєв погрожував британським посадовцям вбивствами. Так сильно його розлютили слова голови МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі про те, що Україна має право захищати себе за межами власних кордонів.
- У травні колишній президент Росії відчув фрустрацію через те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вкотре підтримала нашу державу. Він у фірмовій істеричній манері спробував облаяти Україну, але випадково описав власну батьківщину.
- А ще не так давно Медведєв відповів на твіт Ілона Маска про Бахмут та спробував похизуватися своєю дотепністю. Однак американський винахідник та мільярдер зробив той допис ще 7 місяців тому.