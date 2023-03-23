Данілов прокоментував інформацію про втечу росіян з Нової Каховки
Генштаб ЗСУ на деякий час повідомив, що усі підрозділи російської армії залишили Нову Каховку. Згодом інформацію спростували.
Російські воєнкори пишуть, що місто "за ними", угрупування на місці. Мовляв, вкид противника викликаний тим, що одна з бригад проводила ротацію.
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На війні відбуваються різні події. Те, що стосується ротації, яка відбулася, бачите, як її проводять. На жаль, вони просто грабують цивільне населення. Нічого нового у цій поведінці ми не побачили – це країна крадіїв. Звична позиція для цих терористів, які тимчасово захопили частину Херсонської області,
– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, підтвердити інформацію про те, що окупанти вийшли з Нової Каховки, наразі неможливо. "Ми посилаємося на ті документи, які до нас надходять офіційно. Ми не посилаємося на інформацію з фейсбуку та інших джерел", – наголосив Данілов.
Данілов прокоментував вихід росіян з Нової Каховки: дивіться відео
Про що йшлося напередодні
- Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники залишили Нову Каховку. Перед цим вони конфіскували у місцевих жителів побутову техніку, електроніку, мобільні телефони, коштовності та елементи одягу.
- Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей. Якщо українським військовим вдасться закріпитися в Новій Каховці і розширити цей плацдарм, це означатиме початок звільнення і лівобережної частини Херсонської області, яку від Херсона і вже звільнених районів Херсонщини відділяє природна перешкода – річка Дніпро шириною від одного до кількох кілометрів.
- У Генштабі також додали, що виведення противником підрозділів ще не означає звільнення міста. Ворог підступний, тож наразі достеменно невідомо, що можуть означати дії росіян у Новій Каховці.