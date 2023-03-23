Данілов прокоментував інформацію про втечу росіян з Нової Каховки

Генштаб ЗСУ на деякий час повідомив, що усі підрозділи російської армії залишили Нову Каховку. Згодом інформацію спростували.

Російські воєнкори пишуть, що місто "за ними", угрупування на місці. Мовляв, вкид противника викликаний тим, що одна з бригад проводила ротацію.

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На війні відбуваються різні події. Те, що стосується ротації, яка відбулася, бачите, як її проводять. На жаль, вони просто грабують цивільне населення. Нічого нового у цій поведінці ми не побачили – це країна крадіїв. Звична позиція для цих терористів, які тимчасово захопили частину Херсонської області,

– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, підтвердити інформацію про те, що окупанти вийшли з Нової Каховки, наразі неможливо. "Ми посилаємося на ті документи, які до нас надходять офіційно. Ми не посилаємося на інформацію з фейсбуку та інших джерел", – наголосив Данілов.

Генштаб спростував інформацію про втечу росіян з Нової Каховки. Там заявили, що ворог і досі тимчасово перебуває у місті. "Інформація про начебто відхід противника з цього населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Данілов прокоментував вихід росіян з Нової Каховки: дивіться відео

Про що йшлося напередодні