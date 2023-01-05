Наш обовʼязок чистити агентуру: Данілов відреагував на заяви Ломаченка щодо УПЦ МП

Український боксер та прихильник УПЦ МП Василь Ломаченко нещодавно опинився у центрі скандалу, коли опублікував у своєму інстаграмі відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна. Він відомий своїми русофільськими та "антивоєними" поглядами.

Такі дії Ломаченко, який дотримується проросійських поглядів, є неприпустимими під час війни. Про це розповів 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що сьогодні держава бореться не з церквою, а з тими громадянами, які підтримують Росію.

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Якщо підтримуєте Росію, матимете клопіт

Він наголосив, що люди, можуть ходити молитися куди завгодно і якому завгодно Богу.

Нам байдуже, людина в рясі, в костюмі Brioni чи в спортивному костюмі, якщо вона буде підтримувати Росію і буде відкрито виступати з відповідними заявами, така людина буде мати клопіт з нашою країною,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, всім це потрібно зрозуміти – сьогодні наш обов'язок чистити всю цю російську агентуру з нашої території.

"У нас немає завдання воювати з церквою – я маю на увазі інституцію, організацію тощо. Але, якщо ті чи інші люди дотичні до підтримки країни-агресорки, мають з нею контакти, то нехай скажуть про це вголос, зберуть свої речі і відправляться на Росію – що їм тоді тут робити?" – вважає Олексій Данілов.

Олексій Данілов прокоментував проросійську позицію боксера Василя Ломаченко: дивіться відео

Ситуація довкола вчинку боксера Ломаченко: останні новини

Рух ЧЕСНО вніс колишнього чемпіона світу та олімпійського чемпіона 2008 та 2012 років Василя Ломаченка до списку держзрадників. Останньою краплею став пост боксера в інстаграмі.

На дописи боксера відреагував генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк. Він зазначив, що не може сказати нічого більше, аніж те, що написали боксеру підписники в інстаграмі.

Прихильність Ломаченка до філії РПЦ в Україні відома здавна. Але активіст Євген Карась не вбачає в цьому лише проблему Ломаченка. На його думку, над Ломаченком "працювали" російські спецслужби.

31 грудня Ломаченко опублікував в інстаграмі два відео з митрополитом Лонгіним. Той у проповіді зазначив, що нібито Україна "почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу". В коментарях до відео українці жорстко висловились щодо "проповіді" і особисто Ломаченко.