Це найважчий сценарій, – Данілов про варіант затягування війни на роки

Росія прагне затягнути війну в Україні на роки. Однак якщо їй вдасться таке, то це буде найважчим для нашої держави сценарій.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю. За його словами, війна повинна закінчитися якомога швидше.

Зверніть увагу Данілов спростував втрати України у 100 тисяч військових

Як і коли повинна закінчитися війна

Олексій Данілов наголосив, що війна повинна закінчитися якомога швидше. І стосується це не тільки України, але інших країн. наприклад, Молдова має розв'язати питання з Придністров'ям, Грузія – повернути свої території, а Білорусь – припинити надавати свої об'єкти росіянам.

Для нас це (затягування війни – 24 канал) найважчий сценарій, для нас це була би найважча ситуація, і, на жаль, ми на це впливати остаточно не можемо, якщо сторони, які допомагають Україні у війні, займуть більш обережну позицію,

– наголосив Данілов.

Коли закінчиться війна

Закінчення війни та перемога – це те, чого так прагнуть і чекають українці. Однак, на жаль, ніхто не може сказати точно, скільки ще часу нам потрібно боротися.

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що війна закінчиться у 2023 році, однак переконаний, що після нашої перемоги відбуватимуться цікаві процеси. Такий прогноз поділяє радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Водночас західні лідери більше схильні говорити про затяжну війну, виходячи з того, що потрібно збільшувати обсяги військових замовлень для підтримки України.

Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес вказав приблизний сценарій, за яким Україна може перемогти цього року – партнери повинні надати нам далекобійну високоточну зброю для проведення операції з деокупації Криму. Після її вдалого завершення фронт, найімовірніше, впаде і можна говорити про поразку Росії.