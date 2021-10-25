Данілов розповів про перспективи подвійного громадянства в Україні

Українська влада розробила декілька законопроєктів щодо подвійного громадянства. Наразі все залежить від законодавців. Детальніше про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Данілов розповів про подвійне громадянство

Він наголосив, що в Україні є конституційна норма щодо цього питання. Наразі в українському парламенті є декілька законопроєктів, які стосуються подвійного громадянства.

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"Ми підняли це питання, з ним треба розбиратися. У Канаді, США, Казахстані, у великій кількості країн є патріотично налаштовані наші громадяни, очевидно, що вони повинні мати таку можливість", – пояснив секретар РНБО.

Водночас, за словами Данілова, інше питання, чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби.

Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства,

– резюмував він.

Подвійне громадянство: що відомо