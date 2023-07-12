"Не хочуть йти за Путіним": у Росії є 14 генералів, які підтримують Пригожина, – Данілов

Секретар РНБО розповів, що у Росії є щонайменше 14 російських генералів, які симпатизують Євгенію Пригожину, а не Владіміру Путіну. Також відомі випадки, коли російські військові не чинили спротиву вагнерівцям під час їхнього короткого заколоту.

Видання стверджує, що не змогло підтвердити чи спростувати слова українського високопосадовця. Однак журналісти розповідають дані, які самі зуміли здобути.

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Що розповів Данілов про підтримку Пригожина

Є дуже багато командирів, які симпатизують "Вагнеру" і не хочуть йти за Путіним,

– заявив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують власника вагнерівців Євгена Пригожина.

Журналісти іноземного видання зауважують, що під час походу вагнерівців на Москву російські війська не виконали наказу зупинити заколотників. Їхня частина – була солідарна з Пригожиним і поділяла його розчарування російським командуванням, іншу частину заколот застав зненацька.

Пригожина підтримували як військові, так і місцеві

Видання зауважує, що вранці 24 червня вагнерівці прибули до Ростова, що є важливим центром управління операціями Росії в Україні. Вже за декілька годин у мережі з'явилося відео, на якому Пригожин "говорить з російськими командирами".

Орієнтовно в цей же час інші колони ПВК "Вагнера" висунулися в бік Москви трасою М-4. Вони їхали через російське гарнізонне місто Богучар, де дислокується російська військова частина. Мешканці міста розповіли, що військові не чинили ніякого опору вагнерівцям, і що значна кількість людей в місті, включно з військовослужбовцями, симпатизували вагнерівцям, які вчинили заколот.

Кого нам ще підтримувати? Хоч одна гідна людина, яка не злякалася,

– сказала журналістам місцева мешканка про Пригожина.

Інша ж пояснила, що ПВК "Вагнер" має широку підтримку в місті та що багато найманців Пригожина – це вихідці з Богучара. Тож вона додала, що "вони всі друзі".