Читайте і слухайте уважно, – Данілов жорстко "пройшовся" по мріях пропагандистки Сімоньян

Нещодавно кремлівська пропагандистка Маргаріта Сімоньян виклала допис про "возз'єднання українців з росіянами". На таку цинічність відреагував секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов.

Він написав в одній зі своїх соцмереж особисте звернення до пропагандистки. Данілов зауважив, що "народноє єдінство" світить росіянам лише у вигляді чорних целофанових пакетів, у які потрапляють ті, хто пішов на Україну війною.

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Що було у зверненні Данілова до Сімоньян

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив пропагандистку Сімоньян, що Росію чекає лише занепад та розділення. За його словами, "фейк-федерація" буде розвалюватися і в ній почнеться громадянська війна.

Нагадаємо, що у своєму дописі Маргаріта Сімоньян написала, що "настане день, коли росіяни знову приїдуть у гостинний, веселий, світлий Київ, а російські чоловіки звертатимуть шиї, заглядаючись на чорнобрових Оксан". На це Данілов відповів, що настане день, коли українці вип'ють за свою перемогу над країною-агресоркою.

Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі,

– додав Олексій Данілов.

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До слів Данілова: втрати ворога станом на 5 листопада

Окупантів – 75 440 (+600);

танків – 2758 (+8);

бойових броньованих машин – 5601 (+21);

артилерійських систем – 1776 (+4);

РСЗВ – 391;

засобів ППО – 202 (+1);

літаків – 277;

гелікоптерів – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12);

крилатих ракет – 399 (+2);

кораблів і катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10);

спеціальної техніки – 155.

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