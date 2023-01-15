"Не по-братськи": Данілов прокоментував скандальне рішення Грузії не давати Україні ЗРК "Бук"

Уряд Грузії відмовився надати військову допомогу Україні, зокрема передати ЗРК "Бук". Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував рішення Грузії.

Грузія під час вторгнення Росії у 2008 році отримала від України ЗРК "Бук", але тепер грузинський уряд вирішив не допомагати Києву, коли росіяни розпочали повномасштабну війну проти нашої країни. Данілов заявив, що Україна допомагала Грузії від щирого серця.

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Данілов дорікнув Грузії

За словами секретаря РНБО, Грузія б мала скористатися моментом і виборювати свою незалежність та звільнити територію, яку окупувала Росія. Та, як каже Данілов, Україні доводиться виборювати незалежність для Грузії та інших країн.

Коли Україна допомагала Грузії, ми це робили від щирого серця, ми розуміли, що це наші друзі, це наші брати і наші партнери. Я б не хотів коментувати те, що відбувається сьогодні у Грузії. Я із самого початку вважав би за необхідне, щоб Грузія користувалася моментом і так само, разом з Україною, виборювала свою незалежність і територіальну цілісність, але так сталося, що це ми сьогодні виборюємо незалежність і для Грузії, і для інших країн, така наша доля,

– сказав він.

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