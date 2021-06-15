Провокація, – Данілов виключив відкриття в Україні російських супермаркетів

Олексій Данілов заперечив відкриття в Україні мережі магазинів Mere. Цей проєкт належить власникам російської мережі супермаркетів "Світлофор".

Вихід Mere на український ринок неможливий. Секретар Ради національної безпеки та оборони заявив це на пресконференції під час форуму "Україна 30".

До речі 40 російських магазинів в Україні: мережа Mere анонсувала відкриття супермаркетів

Це провокаційні речі

За словами Данілова, чутки про відновлення роботи супермаркету Mere в Миколаєві та плани мережі з відкриття ще 40 магазинів в Україні – "неперевірена інформація, яка починається з невизначених ресурсів".

Це суто провокаційні речі. Якщо, не дай бог, якась міська влада дозволить цим хлопцям працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо,

– наголосив політик.

Данілов порадив мережі їхати розвиватись у Хабаровськ.

Порушення швидко припинять

Секретар попередив, якщо міська влада віддаватиме преференції російському бізнесу, до мера і міських депутатів швидко застосують заходи.

Все тому, що, за словами Данілова, без дозволу влади цього зробити не можна.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що мережа Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.

У 2020 році магазин вже був у Миколаєві, але його закрили через труднощі з товарами.

Новий супермаркет начебто планують відкрити до кінця червня 2021 року.

Інші магазини нібито хочуть відкрити у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.

Бенефіціаром цієї компанії є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Магазини Mere є в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії, Німеччині.