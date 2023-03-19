Данілов вказав на величезну помилку світу щодо Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вказав на помилки світу щодо російської агресії. Він наголосив, що з Росією не може бути ніяких перемовин.

Данілов наголосив, що все треба робити вчасно. Він згадав, що світ "промовчав у 2008 році по Грузії, коли світ промовчав у 2014 році, коли російські терористи через застосування ЗРК "Бук" збили цивільний літак, в якому перебували 298 людей, а там було 80 дітей, з них було троє немовлят".

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Данілов згадав про MH17

Сьогодні маємо 2023 рік – ніякої відповідальності цей терорист не поніс. На борту цього лайнера було 217 громадян-членів країн НАТО. Тоді чи захищає НАТО своїх громадян? Чи ні? У мене є велике питання,

– сказав він.

Нагадаємо, що суд у Нідерландах 17 листопада минулого року визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та загибелі 298 людей на його борту громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. Вони заочно отримали довічні терміни увʼязнення і мають відшкодувати родичам загиблих 16 мільйонів євро.

Окрім того, суд визначив, що літак "Боїнг-777", що виконував рейс MH17, у липні 2014 року був збитий ракетою російського виробництва, випущеною з поля на сході України. Тоді ж суд встановив, що Росія мала "загальний контроль" над збройними угрупованнями в Донецьку, починаючи з травня 2014 року.

Росія відреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під "безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків". Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив жаль, що Росія "не була допущена до розслідування".

8 лютого стало відомо, що міжнародні прокурори закінчують розслідування у справі про збиття літака. Представники обвинувачення заявили журналістам про виявлення "явних ознак", що президент Росії Володимир Путін погодив застосування в Україні російської ракетної системи, яка збила літак. Втім, за їхніми словами, докази причетності Путіна та інших російських посадовців недостатньо чіткі, тому вони завершують розслідування без висунення нових обвинувачень.

З Росією не можливо про щось домовлятися

І зараз світ продовжує боятися Росії. І це величезна помилка. Величезна помилка світу, що вони вважають, що з Росією можуть вони вести якісь перемовини, що вони про щось з ними можуть домовитися,

– наголосив Данілов.

Також він наголосив, що Росія – це країна, з якою ви ні про що домовитися не можна. Тому що росіяни ніколи не тримають свого слова.