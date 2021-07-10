Данілов заперечив продаж мережі АЗС Glusco підсанкційним Медведчуком

10 липня 2021 , 17:16
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Джерело:

Олексій Данілов у фейсбуці

Олексій Данілов заявив, що персональні санкції проти Віктора Медведчука діють у повному обсязі. РНБО запровадила пакет спеціальних економічних та інших обмежень щодо нардепа від ОПЗЖ 19 лютого 2021 року.

Секретар Ради національної безпеки й оборони наголосив, що інформація про нібито продаж мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з кумом Путіна, не відповідає дійсності.

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Данілов заперечив продаж АЗС

Введені санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито ослаблення санкційного режиму щодо Медведчука і його активів або те, що "санкції не працюють", – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, яка не відповідає дійсності,
– написав Олексій Данілов.

"Не відповідає дійсності й поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку однією з комерційних структур", – зазначив український політик.

Санкційне законодавство діє

За його словами, всі процеси у частині дотримання та виконання санкційного законодавства перебувають виключно "у правовому полі, а не у "підкилимному режимі", як до цього звикли "творці" корупційно-олігархічної системи".

І не важливо стосується це вітчизняної, чи іноземної кампанії, які можуть помилкового допустити, що мають карт-бланш на дії поза правовим полем України,
– додав секретар РНБО.

Зверніть увагу! Напередодні низка українських медіа з посиланням на джерела поширила інформацію про те, що азербайджанська компанія SOCAR нібито купує мережу АЗС Glusco
, яку пов'язують з підсанкційним Медведчуком.

Санкції проти Медведчука: основне

Санкції РНБО проти Тараса Козака та Віктора Медведчука / Інфографіка 24 каналу

 

 

Автор: Олег Васьків