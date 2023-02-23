Не лише Маріуполь вже досяжний, – Данілов заявив, що відстань для ЗСУ не має великого значення

Для України зараз уже не має великого значення відстань до ворога, аби завдавати ударів. Зокрема, Маріуполь не є недосяжним.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону прокоментував вибухи, які лунають в Маріуполі останні кілька днів, повідомляє 24 Канал.

До речі Маріуполь – військовий хаб окупантів, тому "бавовни" тут побільшає, – міська рада

Данілов пояснив, що періодично у Маріуполі відбувається те, що повинно бути – наші військові знищують російських терористів, які вторглися до нашого міста.

Відстань не має значення

Такі удари по росіянах відбуватимуться не лише у Маріуполі, а й у всіх тимчасово окупованих містах. Це продовжуватиметься, доки звідти не виженуть ворога.

Відстань, повірте, вже на сьогоднішній день для нас великого значення не має. Чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трішки більше,

– сказав секретар РНБО.

Заява ОК "Південь"

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників. Нагадаємо, Маріуполь розташований на відстані близько 80 кілометрів від лінії фронту.

У місті вранці 23 лютого було чути вибухи. Попередньо, повідомляли про влучання у місця розташування ворога на місцевому заводі.