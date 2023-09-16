Доведеться росіян "викурити" звідти, – Данілов заявив, що обстріли Криму триватимуть

Олексій Данілов розповів, що обстріли у тимчасово окупованому Криму триватимуть надалі. Секретар РНБО пояснив, що півострів буде звільнений від росіян.

Посадовець пояснив, що деокупація півострова відбуватиметься в той спосіб, який ми будемо вважати за необхідне. Мовиться й про використання зброї.

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Данілов прокоментував вибухи в Криму

Ситуація з обстрілами Криму буде продовжуватися, як би росіяни не галасували. Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений в той спосіб, який ми будемо вважати за необхідне. На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти "викурити" за допомогою зброї, яка є в нас в наявності,

– заявив Олексій Данілов.

Коментуючи атаки по півострову, секретар Ради національної безпеки та оборони України розповів про ракетну програму, започатковану в Україні у 2020 році. За словами Олексія Данілова, вона дає свої плоди.

"Частина озброєння, яке вражає ворога на нашій території, зокрема в Криму, – це виконання ракетної програми й наші новітні розробки, які на сьогодні не гірші, ніж західні зразки", – запевнив посадовець.

Ба більше, Олексій Данілов пояснив, що наші військові не питатимуть дозволу на використання зброї на території нашої країни, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Є певні обмеження щодо використання західної зброї, наші обіцянки партнерам, яких ми обов'язково дотримуємося. На території Росії ми західну зброю не використовуємо. Якщо там щось відбувається, це відбувається лише з використанням нашої вітчизняної зброї, зброї нашого виробництва,

– пояснив секретар РНБО.

Ба більше, коментуючи знищення російського комплексу протиповітряної оборони "Тріумф", Данілов запевнив, що це дійсно дуже дорога річ, й росіяни заявляли, що знищити установку неможливо, що вона сама себе захищає і "є настільки надсучасною, що жодна муха чи бджола туди залетіти не зможе".

"Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно, те, що виготовляють наші підприємства військово-промислового комплексу, за що їм велика вдячність", – підсумував Данілов.

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