Доведеться росіян "викурити" звідти, – Данілов заявив, що обстріли Криму триватимуть
Джерело:"Українське Радіо"
Олексій Данілов розповів, що обстріли у тимчасово окупованому Криму триватимуть надалі. Секретар РНБО пояснив, що півострів буде звільнений від росіян.
Посадовець пояснив, що деокупація півострова відбуватиметься в той спосіб, який ми будемо вважати за необхідне. Мовиться й про використання зброї.
Дивіться також Будуть дуже серйозні проблеми: як деокупація Криму може вдарити по Путіну
Данілов прокоментував вибухи в Криму
Ситуація з обстрілами Криму буде продовжуватися, як би росіяни не галасували. Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений в той спосіб, який ми будемо вважати за необхідне. На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти "викурити" за допомогою зброї, яка є в нас в наявності,
– заявив Олексій Данілов.
Коментуючи атаки по півострову, секретар Ради національної безпеки та оборони України розповів про ракетну програму, започатковану в Україні у 2020 році. За словами Олексія Данілова, вона дає свої плоди.
"Частина озброєння, яке вражає ворога на нашій території, зокрема в Криму, – це виконання ракетної програми й наші новітні розробки, які на сьогодні не гірші, ніж західні зразки", – запевнив посадовець.
Ба більше, Олексій Данілов пояснив, що наші військові не питатимуть дозволу на використання зброї на території нашої країни, включно з тимчасово окупованим Кримом.
Є певні обмеження щодо використання західної зброї, наші обіцянки партнерам, яких ми обов'язково дотримуємося. На території Росії ми західну зброю не використовуємо. Якщо там щось відбувається, це відбувається лише з використанням нашої вітчизняної зброї, зброї нашого виробництва,
– пояснив секретар РНБО.
Ба більше, коментуючи знищення російського комплексу протиповітряної оборони "Тріумф", Данілов запевнив, що це дійсно дуже дорога річ, й росіяни заявляли, що знищити установку неможливо, що вона сама себе захищає і "є настільки надсучасною, що жодна муха чи бджола туди залетіти не зможе".
"Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно, те, що виготовляють наші підприємства військово-промислового комплексу, за що їм велика вдячність", – підсумував Данілов.
Останні новини про деокупацію Криму
- Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до повернення та інтегрування Криму в нашу державу. За словами Президента України, наразі влада розробляє конкретні кроки щодо деокупації та забезпечення безпеки Криму після його звільнення.
- Український прем'єр Денис Шмигаль під час проведення третього саміту Кримської платформи заявив, що його уряд працює над моделлю розвитку Криму після деокупації. Вона складатиметься з п'яти пунктів.
- Відомо, що вже 15 великих бізнесів долучилися до меморандуму з відновлення Криму. Зокрема, мовиться про відновлення та розвиток підприємництва на Кримському півострові після його деокупації. До документа приєднались Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank, Sigma Software, SQUAD, Ribas Hotels, Edem, Okko, Lifecell, Добробут, CMS Group, Luxoft.