РНБО ухвалила видатки на оборонку, які раніше схвалив Кабмін
Джерело:24 канал
Олексій Данілов заявив, що РНБО під час засідання 17 вересня схвалила видатки на сектор безпеки й оборони. За його словами, на цей сектор затверджено 5,95% ВВП.
Про це секретар Ради національної безпеки й оборони повідомив під час брифінгу за підсумками зібрання, яке відбулося у п'ятницю, 17 вересня.
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Видатки на оборону
Олексій Данілов зазначив, що рішення про збільшення обсягу фінансування сектору безпеки й оборони ухвалив президент Володимир Зеленський.
Якщо у 2021 році сектор фінансувався з позиції 5,93% від ВВП. То ця позиція буде збільшена у 2022 році. На сектор безпеки й оборони буде запланово та затверджено у Держбюджеті, згідно з рішенням РНБО, 5,95% від ВВП. Що буде складати 319, 4 мільярда гривень,
– сказав чиновник.
Секретар Ради нацбезпеки й оборони додав, що ці кошти підуть на:
- збільшення забезпечення військовим, які перебувають у лавах ЗСУ;
- підвищення забезпечення тих людей, які працюють в українській поліції;
- виділення житла для військовослужбовців;
- програми, за які раніше голосувала РНБО, щодо ракетних програм, новітнього озброєння, ВМС, програми з розвідки – профінансують на 100%.
Брифінг Олексій Данілова: дивіться відео