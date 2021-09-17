РНБО ухвалила видатки на оборонку, які раніше схвалив Кабмін

Олексій Данілов заявив, що РНБО під час засідання 17 вересня схвалила видатки на сектор безпеки й оборони. За його словами, на цей сектор затверджено 5,95% ВВП.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони повідомив під час брифінгу за підсумками зібрання, яке відбулося у п'ятницю, 17 вересня.

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Видатки на оборону

Олексій Данілов зазначив, що рішення про збільшення обсягу фінансування сектору безпеки й оборони ухвалив президент Володимир Зеленський.

Якщо у 2021 році сектор фінансувався з позиції 5,93% від ВВП. То ця позиція буде збільшена у 2022 році. На сектор безпеки й оборони буде запланово та затверджено у Держбюджеті, згідно з рішенням РНБО, 5,95% від ВВП. Що буде складати 319, 4 мільярда гривень,

– сказав чиновник.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони додав, що ці кошти підуть на:

збільшення забезпечення військовим, які перебувають у лавах ЗСУ;

підвищення забезпечення тих людей, які працюють в українській поліції;

виділення житла для військовослужбовців;

програми, за які раніше голосувала РНБО, щодо ракетних програм, новітнього озброєння, ВМС, програми з розвідки – профінансують на 100%.

Кабінет міністрів ухвалив видатки на сектор безпеки й оборони в проєкті Держбюджету-2022 у середу 15 вересня. За словами Дениса Шмигаля, туди направили 5,95% ВВП держави.

Брифінг Олексій Данілова: дивіться відео