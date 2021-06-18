Буде максимальний перелік обмежень, – Данилюк про санкції проти Фірташа й Фукси

Рада національної безпеки й оборони 18 червня ввела персональні санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Вони передбачають накладення максимальних обмежень у рамках закону.

Про це розповів колишній секретар РНБО Олександр Данилюк. І додав, таке рішення щодо цих осіб було цілком очікуваних, адже по цьому тривала робота протягом майже 2 місяців.

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Він зазначив, що проти Фірташа й Фукси будуть максимально накладені і арешти активів, і певні обмеження діяльності вказаних підприємств.

Мені здається, буде максимальний перелік обмежень, який передбачений законом про санкції,

– підкреслив Данилюк.

На його думку, якщо влада піде таким шляхом, що акції цих олігархів будуть просто заарештовані – це знову не буде розв'язанням питання. Тому що це заморозить ситуацію і дозволить комусь, хто керує цими акціями, просто заробляти на корупції.

"Я взагалі вважаю, що такі питання санкціями не розв'язуються. Все, що стосується власності, має розв'язуватися через суди. Бо це є цивілізований спосіб і він не дозволяє заробляти на корупції", – пояснив колишній секретар РНБО.

Монополію олігархів треба розбивати, – Данилюк

За його словами, якщо цими активами зараз почнуть керувати чиновники через Державне агентство управління активами, то це ніяк не вплине на українців. Тому що гроші, які заробляє Фірташ, зароблятимуть посадовці.

Він зауважив, олігарх зараз є монополістом на ринку мінеральних добрив. І це впливає на всіх, адже збільшує вартість агропродукції, яку виробляють українські компанії, і яку потім купують українці.

Ця монополію коштує кожному українцю великих грошей. Якщо її розбивати, то ці люди (олігархи – 24 канал) відчують. Але це треба робити не через санкції РНБО, а через суди, Антимонопольний комітет,

– наголосив Данилюк.

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