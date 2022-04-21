Данія дала офіційну згоду на участь у відбудові українського Миколаєва

Данія погодилася взяти участь у відбудові України після війни з Росією. Данія офіційного заявила, що візьме на себе лідерство у відбудові Миколаєва, який потерпає від обстрілів російських військових.

Ми друзі надовго, – Фредріксен

Про це заявила данська прем'єр-міністерка Метте Фредріксен під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що Данія та Україна – друзі надовго, повідомляє 24 канал

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"Я чітко сказала президенту Зеленському, що ми друзі надовго. Навіки партнери й навіки разом. І ми хочемо вкладати у перспективу відновлення України й відбудови", – заявила Фредріксен.

Вона згадала про виступ Зеленського перед данським парламентом, під час якого він попросив Данію взяти на себе лідерство у відбудові Миколаєва.

Тепер Фредріксен дала офіційну згоду на те, що Данія допоможе у відбудові Миколаєва.

Сьогодні ми дали свою згоду офіційно на цю пропозицію,

– сказала очільниця уряду Данії.

Данія виділить близько 90 мільйонів доларів на зброю для України

Метте Фредріксен оголосила, що Данія виділить близько 90 мільйонів доларів на зброю для України.

"Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому. Тому я сьогодні поінформувала вас, президент Зеленський, про значні нові вклади, включаючи майже 600 данських крон, це близько 90 мільйонів доларів, на зброю, і це підвищує загальний військовий внесок Данії до понад 1 мільярда данських крон", – повідомила Фредеріксен.

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