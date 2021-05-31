Данія допомагала США шпигувати за Меркель й іншими політиками ЄС, – ЗМІ

США багато років стежили за провідними політиками Німеччини, Швеції, Норвегії, Нідерландів та Франції. Це начебто робило АНБ (Агентство національної безпеки) за допомоги Данії.

Про це мовиться у результатах розслідування журналістів данської телерадіокомпанії DB (Danish Broadcasting), німецьких телеканалів NDR та WDR і газети Süddeutscher Zeitung. Про них в ефірі DB розповіли 30 травня.

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Шпигунський скандал 2013 року між ЄС та США заграв новими барвами

За даними розслідувачів, Данія надавала АНБ доступ до станції прослуховування, розташованої біля Копенгагена. І уряд Данії, найімовірніше, про це знав ще з 2015 року.

Журналісти взяли інтерв'ю у 9 джерел, які начебто мали доступ до секретної інформації з розвідки.

Вони підтвердили, що АНБ отримало доступ до повідомлень і телефонних розмов низки відомих осіб Європи.

За допомоги данської станції американці шпигували за канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, міністром закордонних справ (на той час) Франком-Вальтером Штайнмаєром та іншими політиками зі Швеції, Норвегії, Нідерландів та Франції.

Нагадаємо, гучний скандал щодо цього розгорівся ще у жовтні 2013 року.

А в листопаді Німеччина й США домовилися не шпигувати один проти одного.

Про причетність до скандалу Данії ж стало відомо тільки тепер, у 2021.

На запити журналістів ані АНБ, ані данські органи влади не відповіли.

Іронічний нюанс: за Данією теж стежили

За допомогою данської станції прослуховування, як стверджують журналісти, спецслужби США стежили й за данськими ж політиками.

Зокрема, за МЗС, мінфіном Данії, також і за оборонними відомствами.

Чому США використали саме Данію

Як пояснив данський експерт із роботи спецслужб Томас Вегенер Фрііс, через його країну проходить дуже багато інтернет-трафіку. А біля Копенгагена, пише DW, розташований важливий інтернет-вузол для підводних кабелів.

Саме це, мовляв, і "зробило Данію просто неперевершеною для американських партнерів".

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