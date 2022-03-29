Данія може допомогти відновити місто кораблів Миколаїв, – Зеленський звернувся з пропозицією

Володимир Зеленський закликав Данію приєднуватися до відбудови України після війни. Зокрема, допомогти відновити Миколаїв.

Про це президент заявив під час звернення до парламенту Данії, повідомляє 24 канал.

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"Хочу вас (Данію – 24 канал) запросити приєднуватись до нашої ініціативи відбудови України після війни, після нашої перемоги. Ваші компанії, ваших спеціалістів запрошуємо, вашу державу", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, знаючи потенціал та творчу й економічну потугу Данії, Україна пропонує їй "взяти шефство" у відбудові над одним з регіонів.

Миколаїв, місто кораблів, може стати таким містом, таким регіоном, який об'єднає нас з вами ще більше, який Данія може допомогти відновити,

– додав Зеленський.

Варто зауважити, що під час звернення президент також подякував данським компаніям, які покинули ринок Росії.

Звернення Зеленського до парламенту Данії: дивіться відео