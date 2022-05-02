Данія розуміє та підтримує Україну, – Зеленський зустрівся з главою МЗС країни

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Міністерства закордонних справ Данії. Єппе Кофод відвідав українську столицю.

Зустріч провели у понеділок, 2 травня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.

Актуально Перша зі скандинавських країн: Данія відновлює роботу свого посольства у Києві

Президент України подякував Данії за підтримку нашій державі у цей складний час. Окремо він висловив подяку Єппе Кофоду, який особисто відвідав Київ.

Данія розуміє та підтримує Україну, і ми це відчуваємо. Дякую за предметну зустріч міністру закордонних справ цієї країни Єппе Кофоду. Цінуємо, що в цей нелегкий час ви поруч із нами,

– написав Зеленський.

Нагадаємо, що Данія стала першою зі скандинавських країн, яка відновлює роботу свого посольства у Києві.

Зеленський зустрівся з Єппе Кофодом, главою МЗС Данії: дивіться відео

Єппе Кофод відвідав Україну: що про це відомо

Цікаво, що очільник МЗС Данії під час свого візиту прикріпив до свого одягу символ підтримки Данії України: два стяги держав.



Єппе Кофод відвідав Україну / Скриншот з відео

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод також завітав до Ірпеня, що на Київщині. Мер міста Олександр Маркушин показав офіційному представнику держави, що після себе у місті залишив "русскій мір".