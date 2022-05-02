Данія розуміє та підтримує Україну, – Зеленський зустрівся з главою МЗС країни
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Міністерства закордонних справ Данії. Єппе Кофод відвідав українську столицю.
Зустріч провели у понеділок, 2 травня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.
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Президент України подякував Данії за підтримку нашій державі у цей складний час. Окремо він висловив подяку Єппе Кофоду, який особисто відвідав Київ.
Данія розуміє та підтримує Україну, і ми це відчуваємо. Дякую за предметну зустріч міністру закордонних справ цієї країни Єппе Кофоду. Цінуємо, що в цей нелегкий час ви поруч із нами,
– написав Зеленський.
Нагадаємо, що Данія стала першою зі скандинавських країн, яка відновлює роботу свого посольства у Києві.
Зеленський зустрівся з Єппе Кофодом, главою МЗС Данії: дивіться відео
Єппе Кофод відвідав Україну: що про це відомо
Цікаво, що очільник МЗС Данії під час свого візиту прикріпив до свого одягу символ підтримки Данії України: два стяги держав.
Єппе Кофод відвідав Україну / Скриншот з відео
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод також завітав до Ірпеня, що на Київщині. Мер міста Олександр Маркушин показав офіційному представнику держави, що після себе у місті залишив "русскій мір".