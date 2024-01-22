Росія почала погрожувати Данії через її нову угоду зі США: у чому суть конфлікту, пояснили в ISW

Нещодавно Данія та США уклали угоду, яка дає американським військовим доступ до військових баз у Данії. І, ясна річ, Росія вже почала розсипатися погрозами з цього приводу.

Так, посол Росії у Данії Владімір Барбін взявся погрожувати. 20 січня він заявив, що угода між США та Данією, укладена у грудні 2023 року, буцімто "створює нові виклики" для безпеки країни-агресорки у регіоні Балтійського моря. В Інституті з вивчення війни пояснили, у чому суть конфлікту.

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Чому росіянам "палає" від угоди

Владімір Барбін ніяк не вгавав. Російський посол наголошував, що країна-агресорка визначить "необхідні заходи у відповідь" на такі дії.

А тепер повернімося до Угоди про оборонну співпрацю, яку підписали США та Данія 21 грудня 2023 року. Вона передбачає, що США на постійній основі зможуть розміщувати сили та засоби на військових базах у Данії.

За словами посла, відповідна угода – "свідомий курс на подальшу деградацію військово-політичної ситуації в регіоні під гаслами стримування і залякування Росії".

В Інституті з вивчення війни звернули увагу на слова відомого російського воєнкора, пов'язаного з Кремлем. Він раніше запевняв, що Фінляндія стає "другою Україною", реагуючи на аналогічну угоду між Фінляндією та США. Нагадаймо, що російські офіційні особи, зокрема Владімір Путін, нещодавно розсипалися погрозами у бік Фінляндії.

Тепер же погрози лунають на адресу члена-засновника НАТО, Данії, в якої узагалі відсутні спільні з Росією кордони. В Інституті з вивчення війни зауважили, що це – серйозний виклик для всього Альянсу.

Водночас звертають увагу на те, що такі погрози підривають багаторічну інформаційну кампанію. У її рамках Кремль стверджував, що агресивні дії проводить у відповідь на розширення НАТО. Втім, Данія – країна-член Альянсу, і, здавалося б, методичка на неї не мала поширюватися.

Щодо розширення НАТО. Напередодні словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме вступ України до Альянсу. Він вирішив обґрунтувати свої слова. Мовляв, якщо ми станемо частиною військового блоку, то це "буде фундаментом третьої світової війни".