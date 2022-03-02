Данія надіслала Україні 2,7 тисячі протитанкових гранатометів М72
2 березня 2022 , 12:44Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони Данії
Збройні сили України отримали останню партію з 2,7 тисячі одноразових протитанкових гранатометів M72 EC LAW. Їх відправила Данія.
Про це повідомило Міністерство оборони Данії на своїй сторінці у твітері. Допомога вже прибула в Україну.
Важливо Стріляють по школах, магазинах, пекарнях: путінські війська показали, як "захищають" Донбас
Вчора до України привезли останню партію з 2700 протитанкових засобів M72 EC LAW, і данські С-130 Hercules повернулися на свою базу, – йдеться у повідомленні.
Як опиратися окупантам / інфографіка 24 канал
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!