У Данії затримали російську шпигунку

У Данії заарештували росіянку, яку запідозрили у сприянні роботі російської розвідки. Наразі її допитують правоохоронці.

11 червня спецслужби Данії заарештували росіянку за звинуваченням у сприянні роботі російської розвідки. Про це повідомила Данська служба безпеки та розвідки (РЕТ).

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У спецслужбі повідомили, що арешт пов'язаний із публікацією "в кількох європейських ЗМІ" про російський державний фонд – "Правфонд". Він базується в Москві й на ключових посадах там працюють співробітники розвідки.

Фінська розвідувальна служба SUPO також заявила, що "Правфонд" "прагне сприяти досягненню цілей російського впливу, серед іншого пропонуючи юридичну допомогу іноземним росіянам".

Затриману жінку звинувачують у порушенні статті 108 Кримінального кодексу Данії, яка стосується надання іноземній розвідувальній службі можливості діяти в країні, зокрема з метою здійснення впливу.

Наразі її допитують. Очікується, що після цього правоохоронці її відпустять.

Що відомо про підозрювану

Жінка є однією з найвідоміших представниць російської громади в Данії. Також вона керує консультаційним центром для російськомовних в одному з міст Зеландії.

Згідно з внутрішніми документами, з 2017 року цей центр отримав від "Правфонду" щонайменше 338 тисяч данських крон.

Як пише суспільний мовник країни, московський "Правфонд", за даними західних розвідок, є частиною російської пропагандистської кампанії зі створення історій про дискримінацію російськомовних громадян за кордоном.

До слова, 7 червня невідомий чоловік вдарив прем'єрку Данії Метте Фредеріксен, коли вона була на площі Кюльторве. Жінку доставили в лікарню з легкою травмою шиї.

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