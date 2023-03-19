Єдиний син: на Київщині попрощались з 22-річним сапером, який загинув на Луганщині

У Київській області прощаються із 22-річним захисником, який загинув у районі Кремінної. Він був єдиною дитиною в сім'ї.

У Боярці на Київщині 19 березня попрощались із Даніїлом Лисенко. Юний захисник був єдиною дитиною в родині.

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Непоправна втрата для сім'ї та Батьківщини

Даніїл Лисенко народився в місті Боярка 1 серпня 2000 року. Він закінчив Київський геологорозвідувальний технікум, а також коледж інформаційних технологій та землеустрою Національного авіаційного університету.

2020 року його призвали на строкову службу в армію, а через рік Даніїл уклав контракт зі Збройними силами України. На фронті був сапером.

11 березня захисник загинув у районі Кремінної у Луганській області внаслідок ракетного удару ворога.

Батьки воїна Світлана й Тарас провели сина в останню путь. Також попрощатися з воїном прийшли інші жителі Боярки.

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Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять.