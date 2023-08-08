Служила у ЗСУ ще з 2019-го: на фронті загинула парамедикиня Дар'я Філіп'єва

Під час повномасштабної війни загинула українська парамедикиня Дар'я Філіп'єва. Вона вступила до лав ЗСУ ще 4 роки тому.

Про це в понеділок, 7 серпня, повідомили у ЗМІ. На початку 2023-го Дар'ю Філіп'єву нагородили нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ – "Сталевим хрестом".

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Хотіла зробити вагомий внесок у боротьбу проти агресора

В інтерв'ю Wonderzine парамедикиня розповідала, що приєдналася до ЗСУ ще у 2019 році. Вона хотіла зробити вагомий внесок у боротьбу проти агресора. Спочатку Дар'я Філіп'єва думала про стрілецькі посади, втім, згодом обрала професію бойового медика.

Вона була старшим бойовим медиком аеромобільної роти, тож мала багато обов'язків. Зокрема, відповідала за стабілізацію поранених, їхню передачу на медичну евакуацію та низку справ поза бойовим виїздом. Парамедикиня вважала, що має бути в курсі стану здоров'я кожного бійця зі своєї роти, що налічувала понад 120 осіб.

Звісно, я нікому не бажаю потрапити у свої руки. І завжди, коли ми перебуваємо на бойовому виїзді чи на навчаннях, молюся, щоб мої навички не знадобилися, щоб у всіх усе було добре. Не хочу нікого втрачати,

– зазначала захисниця в інтерв'ю.

Окрім того, Дар'я проводила заняття з тактичної медицини та займалася забезпеченням роти, тобто спілкувалася з волонтерами. Її нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Сталевий хрест".

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглої парамедикині. Вічна пам'ять і слава Дар'ї Філіп'євій.

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