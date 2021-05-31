На Донеччині школярці, яку вбили бойовики, відкрили меморіальну дошку: фото

У Торецьку, що на Донеччині, відкрили меморіальну дошку Дар'ї Каземіровій. У 2018 році вона загинула від обстрілу проросійських бойовиків.

Пам'ятну дошку розмістили в загальноосвітній школі №7, де вчилась дівчина. Щоб вшанувати пам'ять загиблої зібрались вчителі, учні, родичі та жителі міста.

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"Сьогодні Дар'ї було б уже 18. Але останній день народження, який вона встигла відсвяткувати у своєму житті – було її 15-річчя", – зазначив Євген Каплін.

Відкриття меморіальної дошки школярці Дар'ї Каземіровій / Фото Євгена Капліна



Що відомо про загибель Дар'ї Каземірової

15-річна дівчина загинула 28 травня 2018 року. Тоді 120-міліметрова міна проросійських бойовиків влетіла у двір будинку, в якому перебувала дівчина.

Каплін пригадав, що добре пам'ятає цей день. Тоді він з колегами з Торецька фактично одразу були на місці події. "У момент попадання міни, Дар'я перебувала на присадибній ділянці будинку своєї бабусі в Залізному, що на околиці Торецька. Міна впала в трьох метрах від неї, не залишивши шансів жити далі...", – мовиться у його повідомлені.