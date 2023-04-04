Дар'ю Трепову, яку обвинувачують у вбивстві Татарського, арештували
У Росії арештували Дар'ю Трепову, яку затримали через вибух в кафе у Санкт-Петербурзі. Варто додати, що тоді загинув пропагандист Владлен Татарський.
У Росії Трепову звинувачують в "теракті". РосЗМІ написали, що справу так званий суд розглядав в закритому режимі, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Пропагандисти звинуватили у смерті Татарського силовиків, феміністок та один одного, – ЗМІ
Що відомо про арешт Трепової
Басманний районний суд Москви задовольнив клопотання слідства про арешт Дар'ї Трепової, затриманої у справі про вибух у Петербурзі, внаслідок якого загинув "військкор" Владлен Татарський,
– мовиться в повідомленні.
Так званий російський суд вирішив арештувати дівчину на 2 місяці – до 2 червня 2023 року. Варто додати, що так званий слідчий комітет Росії звинувачує її за статтями про теракт та незаконний обіг вибухових речовин.
Російський слідчий комітет вважає, що нібито "теракт" планували та організовували "на території України", а сама Трепова нібито дотримується опозиційних поглядів і є прихильницею Фонду боротьби з корупцією Навального.
Що відомо про вибух та звинувачення Трепової
- Вибух в Санкт-Петербурзі пролунав 2 квітня під час "творчого вечора" пропагандиста Владлена Татарського. Тоді, ймовірно, Дар'я Трепова подарувала йому статуетку. Дівчина при затриманні розповіла, що її використали та підставили.
- Вже наступного дня російське МВС оприлюднило так зване "зізнання" дівчини. Вона заявила, що її: "Затримано за перебування на місці вбивства Владлену Татарського. Я принесла туди статуетку, яка вибухнула".
- РосЗМІ написали, що нібито дівчину вербували через телеграм та обіцяли посаду редактора в Києві. Проте для цього вона мала б пройти так зване "стажування".
- Водночас видання Times заявило, що вбивство Татарського пов'язане із протиріччями між кремлівськими елітами. Ймовірно, мовиться про розкол в оточенні Путіна.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, що це "павуки поїдають один одного в банці".