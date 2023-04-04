Дар'ю Трепову, яку обвинувачують у вбивстві Татарського, арештували

У Росії арештували Дар'ю Трепову, яку затримали через вибух в кафе у Санкт-Петербурзі. Варто додати, що тоді загинув пропагандист Владлен Татарський.

У Росії Трепову звинувачують в "теракті". РосЗМІ написали, що справу так званий суд розглядав в закритому режимі, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про арешт Трепової

Басманний районний суд Москви задовольнив клопотання слідства про арешт Дар'ї Трепової, затриманої у справі про вибух у Петербурзі, внаслідок якого загинув "військкор" Владлен Татарський,

– мовиться в повідомленні.

Так званий російський суд вирішив арештувати дівчину на 2 місяці – до 2 червня 2023 року. Варто додати, що так званий слідчий комітет Росії звинувачує її за статтями про теракт та незаконний обіг вибухових речовин.

Російський слідчий комітет вважає, що нібито "теракт" планували та організовували "на території України", а сама Трепова нібито дотримується опозиційних поглядів і є прихильницею Фонду боротьби з корупцією Навального.

Що відомо про вибух та звинувачення Трепової