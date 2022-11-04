Ізраїль може передати зброю Україні через третю країну, – ЗМІ

Підтримка Іраном Росії небезпечна для Ізраїлю. Тож влада країни починає допомагати Україні не лише гуманітарно.

Ізраїль не хотів активно допомагати Україні через побоювання, що ворожість Москви може мати прямі наслідки для безпеки на Близькому Сході та загрожуватиме євреям, які проживають у Росії. Стосунки між країнами й так натягнуті – Ізраїль регулярно завдає ударів по Сирії в районах, де Росія контролює повітряний простір, щоб перешкодити Ірану постачати туди своїх маріонеток.

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Ізраїль може таємно передавати Україні зброю

Росія повідомила Ізраїлю, що вживе заходів у відповідь, якщо ракети ППО або інші перехоплювачі ізраїльського виробництва дістануться України.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв минулого місяця застеріг Ізраїль від постачання зброї Україні, заявивши, що такий крок буде "безрозсудним" і "зруйнує" зв'язки між їхніми країнами. Крім цього, зростання залежності Росії від військового потенціалу Ірану посилює побоювання Ізраїлю, що Тегеран у відповідь може звернутися за допомогою до Росії у своїй ядерній програмі.

Проте колишній бригадний генерал ізраїльської армії Амір Авіві вважає, що Ізраїль має вихід із ситуації, як допомогти Україні, але при цьому вийти сухими із води.

Ізраїль міг би постачати протиракетне та безпілотне обладнання іншим країнам, які допомагають Україні, що, своєю чергою, дозволило б цим третім країнам надати Києву більше своїх власних арсеналів,

– сказав Амір Авіві.

Поворотний момент вже настав

Поворотний момент настав наприкінці минулого місяця, коли іранські безпілотники почали завдавати значних руйнувань інфраструктурі України. Тоді Олексій Резніков зателефонував міністру оборони Ізраїлю Бенні Ганцу, після чого ситуація зрушила з місця.

Ізраїль зобов'язався допомогти Україні розробити систему раннього попередження, аналогічну тій, яка попереджає ізраїльтян про наближення обстрілу з сектора Газа.

Ганц також погодився оцінити потреби України в засобах протиповітряної оборони.

Ще однією новою подією стало те, що Ізраїль почав ділитися своїми розвідданими щодо іранських БпЛА.

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