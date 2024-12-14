Чи дійсно Трамп може зупинити постачання зброї ЗСУ

Дональд Трамп заявив, що може скоротити військову допомогу Україні, коли сяде у Білому домі. Крім того, новообраний президент США виступив проти ударів по території Росії американською далекобійною зброєю.

Мовляв, це лише загострює ситуацію. У розмові з 24 Канал виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн сказав, від чого залежатиме, чи отримуватиме Україна зброю під час президентства Трампа.

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Від чого залежатиме, чи даватиме Трамп зброю Україні

На думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, навряд чи Трамп може зупинити все постачання зброї в Україну.

Дональд Трамп та його команда критикують мало не кожне рішення Джозефа Байдена. Тому не дивно, що Майкл Волц, якого новий президент США призначив на посаду радника з питань національної безпеки, та Марко Рубіо, який може стати держсекретарем США, засудили чинну адміністрацію за надання Україні дозволу на удари вглиб Росії.

Вони просто шукають будь-які причини, щоб атакувати Байдена. Я думаю, що не треба занадто заглиблюватися у ці слова,

– зазначив Епштейн.

За його словами, треба дивитися на їхню ідеологію й на те, як вони дивляться на цей конфлікт загально. Головне питання у тому, хто в адміністрації Трампа матиме ключову владу.

Якщо влада буде у руках Майкла Волца та Марко Рубіо, то можуть виникнути проблеми щодо постачання зброї, але я думаю, що це не означає повну зупинку постачання. Однак якщо Джей ді Венс матиме владу, чи Тулсі Габбард, то тоді ситуація може змінитися дуже швидко,

– мовив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Він додав, що можливо, Трампу дійсно вдасться зупинити війну, але проблема у тому, що буквально через 3 – 4 роки розпочнеться нова, коли Владімір Путін посилить свою армію. Без надійних гарантій для України цей сценарій майже гарантовано.

До слова, раніше радники Трампа припускали, що його "мирний план" включатиме ультиматум до Росії та України. Тобто якщо Київ не погодиться на переговори, то військова допомога йому припиниться. Якщо ж Москва не піде на мир, тоді навпаки допомогу Україні збільшать.